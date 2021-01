Esporte Atlético-GO bate São Paulo e atinge 45 pontos no Brasileiro Dragão emenda a terceira vitória seguida na Série A e vai buscar vaga em competição internacional

O Atlético-GO venceu o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (31), no Estádio Antônio Accioly, e atingiu os 45 pontos no Campeonato Brasileiro, o que permite que o clube possa ganhar posições na classificação e, mais do que isso, é a pontuação estabelecida como meta pelo clube para fazer uma competição segura. É a terceira vitória seguida do rubro-negro na elite nacion...