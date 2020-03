Esporte Atlético-GO bate o São José-RS e abre vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil Time rubro-negro irá a Porto Alegre para decidir com frente de dois gols. Dragão soube usar bem o fator casa, o Olímpico, onde está invicto neste ano

O Atlético-GO conseguiu abrir boa vantagem na partida de ida, pela 3ª fase da Copa do Brasl, disputada nesta quarta-feira (11) no Estádio olímpico, contra o São José-RS. O time atleticano irá a Porto Alegre para decidir com frente de dois gols na definição da vaga na etapa seguinte do torneio. Afinal, o Dragão soube usar bem o fator casa, o Olímpico, onde está invicto n...