Esporte Atlético-GO bate o Fluminense, vence a 1ª no Accioly e sobe na classificação Com gols de Wellington Rato e Jean, o Dragão venceu o time carioca, por 2 a 1, nesta quarta-feira (16) - Felippe Cardoso descontou

O Atlético-GO venceu o Fluminense, por 2 a 1, nesta quarta-feira (16), na abertura da 26ª rodada do Brasileirão. O atacante Wellington Rato abriu o placar e o goleiro Jean, de pênalti, confirmou a vitória rubro-negra, que foi a primeira do Dragão no Estádio Antônio Accioly na Série A - Felippe Cardoso descontou para os visitantes. A noite de quarta-feira, inc...