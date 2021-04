Esporte Atlético-GO bate Itumbiara e garante vaga antecipada às quartas de final Gols da partida foram marcados no segundo tempo, pelo zagueiro Oliveira e pelo atacante Zé Roberto

O Atlético-GO é o primeiro time matematicamente classificado às quartas de final do Goianão 2021. Mesmo sem jogar o futebol de jornadas anteriores, o Dragão se impôs e venceu novamente o Itumbiara, na tarde deste domingo (4), no Estádio Antônio Accioly. Os gols foram marcados no segundo tempo, pelo zagueiro Oliveira e pelo atacante Zé Roberto. A vitória deixa o time...