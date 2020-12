Após perder peças importantes da equipe ao longo da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO avalia se vai liberar o atacante Gustavo Ferrareis, de 24 anos, para que ele acerte sua transferência para o Puebla, do México. O jogador segue treinando com o elenco até que a diretoria atleticana tome uma decisão.

O Dragão foi comunicado nesta segunda-feira (21) de forma oficial sobre a proposta que Gustavo Ferrareis tem em mãos para trocar o Internacional, clube que detém seus direitos econômicos, pelo futebol mexicano. O clube rubro-negro tem a prerrogativa para liberar ou não o atleta prevista em contrato de empréstimo, segundo o Dragão.

Com um elenco enxuto e com poucas opções, o Atlético deverá ponderar sobre a liberação do jogador, uma vez que o clube faz boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro e terá ainda as disputadas do Campeonato Goiano e da Copa Verde nos primeiros meses de 2021.

Ferrareis tem contrato com o Internacional até setembro de 2021, mas o clube colorado não seria um entrave para o acerto entre o atacante e o Puebla.

Enquanto a situação não se define, Ferrareis, que fez partida com destaque na vitória sobre o Fluminense, segue integrado e treinando normalmente com os demais jogadores do elenco rubro-negro. O Dragão se prepara de olho na partida contra o Grêmio no próximo domingo (27), em Porto Alegre. Uma definição sobre a permanência de Ferrareis deve ser tomada até a viagem para o Rio Grande do Sul e, portanto, não é possível cravar que o jogador estará nesta partida.

Outro jogador emprestado pelo Internacional ao Atlético, o lateral direito Dudu comentou sobre a possível saída de Ferrareis do clube, que se somaria a outros desfalques importantes sofridos pelo elenco rubro-negro como os volantes Edson e o atacante Renato Kayzer, além do meia Jorginho.

“O Ferrareis ainda está aqui conosco, ele não saiu. Mas houve saídas como a do Edson e o Renato Kayzer, o (Vágner) Mancini também. Tivemos um elenco bem montado para superar essas ausências. Não sabiam que isso ia acontecer, mas é o futebol e foram para outro lugar em busca de outros objetivos. Estamos suportando bem”, frisou Dudu.

Contratado no início da temporada, Ferrareis disputou 37 partidas com a camisa do Dragão e marcou quatro gols. O jogador foi titular absoluto durante quase toda a temporada, sendo que, dos 37 jogos, apenas três participações foram saindo do banco de reservas.