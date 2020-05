Esporte Atlético-GO avalia futuro de dois jogadores que voltam de empréstimo Após fim do período destinado aos Estaduais, atacante e goleiro voltam ao Dragão após passagem por clubes de fora de Goiânia

Ao fim do período destinado aos Estaduais no calendário brasileiro padrão, jogadores cedidos para disputar competições em outros estados têm seus contratos de empréstimos encerrados neste período do ano, normalmente no início de maio. O Atlético tem dois jogadores retornando de empréstimos: o goleiro Gustavo, de 27 anos, e o atacante Riquelme, de 18 anos, que es...