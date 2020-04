Esporte Atlético-GO: autor de gol do título de 2014 revela redução salarial Ex-zagueiro Lino cobra compreensão de jogadores para o momento sem arrecadação dos clubes

Três gols são bastante lembrados na trajetória recente do Atlético: o de Juninho na última rodada da Série B de 2013, sobre o Guaratinguetá-SP, decisivo para a permanência do Dragão; o de Anailson na final do Goianão de 2007, sobre o Goiás, no primeiro título após o retorno à elite estadual com o acesso de 2005; e o de Lino na decisão do Goianão de 2014, também sobre o ...