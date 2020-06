Esporte Atlético-GO: atletas da base fazem testes e treinam em horários alternativos Clube não deve integrar mais jogadores ao grupo de trabalho que está em atividade após paralisação

Os cinco jogadores da base do Atlético se reapresentaram ao clube nesta segunda-feira (8). Gabriel (goleiro), Luan Sales (lateral), Danilo e Michel (zagueiros) e Vitor (atacante) passaram por procedimentos estabelecidos pelo protocolo médico do clube - medição de temperatura e testes rápidos - e iniciaram processo de isolamento, dos outros atletas no CT do Dragão. Nesta terça-...