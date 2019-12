Esporte Atlético-GO: ataque será setor com mais mudanças para 2020 Clube deve anunciar duas renovações nos próximos dias e tenta manter um dos atacantes de 2019

O planejamento do Atlético para a próxima temporada está em andamento, e a diretoria rubro-negra tem como primeiro objetivo as renovações de contratos de jogadores que se destacaram em 2019. Os primeiros que devem ser anunciados são Gilvan e Nathan, ambos titulares na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o clube ainda não tem atacantes garan...