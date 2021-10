Esporte Atlético-GO aprova comportamento do torcedor no Accioly Como em jogos de outros clubes após autorização, houve aglomerações em parte da arquibancada e na fila de um dos bares do estádio

O Atlético-GO definiu como positivo o primeiro jogo-teste da equipe no retorno da torcida ao estádio em meio à pandemia da Covid-19. Na opinião do presidente Adson Batista, o torcedor soube se comportar no Antônio Accioly. O dirigente acredita que tudo correu como o planejado. Um fiscal da Vigilância Sanitária esteve na praça esportiva e acompanhou o retorno do público a...