Esporte Atlético-GO apresenta site de apostas como patrocinador master Patrocínio, de dois anos, será para o futebol profissional e serve para custear a reforma do Accioly, que dever custar cerca de RS 5 milhões

Em solenidade rápida no CT do Dragão, o Atlético apresentou o novo patrocinador master, a empresa de apostas Estadium.bet, que firmou contrato por dois anos com o clube. O patrocínio será para o futebol profissional e serve para custear a reforma do Estádio Antônio Accioly, que dever custar cerca de RS 5 milhões. Os valores do contrato não foram revelados, segund...