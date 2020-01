Esporte Atlético-GO apresenta projeto de ampliação do Accioly Estádio passará por reformas para receber jogos da Série A. Capacidade será de 12.500 após término das obras

A diretoria do Atlético apresentou, nas redes sociais (confira no final da nota), o projeto de reforma e ampliação do Estádio Antônio Accioly. As obras começaram no início da semana e o clube tem como meta terminá-las antes do início da Série A, em maio. O valor é de cerca de R$ 5 milhões - o custeio virá do novo patrocínio master firmado pelo clube com a Estadi...