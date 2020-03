Esporte Atlético-GO apresenta Hyuri como 'jogador inteligente' Estreia de Hyuri deve ser no clássico de domingo (8) contra o Goiânia

Definido como "culto", "jogador inteligente" pelo presidente do Atlético, Adson Batista, o atacante Hyuri foi apresentado na tarde desta sexta-feira (6) e tudo indica que a estreia do jogador será no clássico de domingo (8), diante do Goiânia, no Estádio Olimpico. "Ele está pronto. Pode já entrar jogando ou entrar no decorrer da partida", disse o técnico do Dragão...