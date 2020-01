Esporte Atlético-GO aposta em técnico e elenco acostumados com Copinha Raphael Miranda comanda Dragão na Copa São Paulo com dez atletas remanescentes da campanha de 2019

Apostando num técnico que conhece bem a Copa São Paulo de Juniores, Raphael Miranda, em dez atletas que disputaram ano passado o torneio e têm alguma experiência, num atleta com passagem pela seleção brasileira sub-17 e outro com nome de craque argentino, o Dragão estreia no torneio na tarde desta sexta-feira (dia 3), às 15h15, diante do Dimensão Capela-AL, em Assis (...