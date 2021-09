Esporte Atlético-GO aposta em recuperação de dupla contratada Dragão contrata ex-atletas do Goiás e quer consolidação dos jogadores em chance no novo clube

Nesta semana, o Atlético-GO anunciou as contratações de dois jogadores revelados na base do Goiás e que estavam em baixa no alviverde: o lateral esquerdo Jefferson, de 24 anos, e o atacante João Lucas, de 19 anos. Ambos estão regularizados, firmaram vínculo por um período maior, terão tempo para mostrar qualidades e na, visão de dirigentes atleticanos, chegam ao Dragã...