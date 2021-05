Esporte Atlético-GO: aplicação da 2ª dose da vacina contra Covid-19 é adiada e deve ficar para junho Intenção era parar no Paraguai na volta da Argentina para delegação ser vacinada

Depois do empate por 1 a 1 diante do Newell's Old Boys (Argentina), na noite desta terça-feira (25), em Rosário (Argentina), a delegação do Atlético-GO teve de adiar a passagem pelo Paraguai, onde os membros da delegação atleticana receberiam a segunda dose da vacina contra a Covid 19. A intenção era passar pelo Aeroporto Internacional de Luque (Paraguai), na madrugad...