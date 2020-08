Esporte Atlético-GO: após reviravoltas, Júnior Brandão espera iniciar Série A como titular Com ausência de Renato Kayzer, jogador pode herdar vaga no time que inicia elite contra o Flamengo, na quarta-feira (12)

Após tantas reviravoltas na carreira, com idas e vindas, o atacante Júnior Brandão, de 24 anos, pode começar a Série A do Brasileiro como titular, diante do Flamengo, na quarta-feira (12). Caso Renato Kayzer não consiga se recuperar de lesão muscular no adutor da coxa, a vaga poderá cair no colo de Júnior Brandão. Nos jogos-treinos, ele fez três gols e conseguiu mostra...