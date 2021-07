Esporte Atlético-GO anuncia novo patrocinador master e estreia da marca será domingo Valor do contrato seria de R$ 200 mil por mês

A diretoria do Atlético-GO anunciou, nesta sexta-feira (16), o contrato com a empresa que será a nova patrocinadora master do clube - a Amuleto Bet, que atua no ramo de apostas esportivas e de cassinos. O acordo comercial vai vigorar até dezembro deste ano - os valores não foram divulgados, mas especula-se que sejam cerca de R$ 200 mensais. Assim, o Dragão passar...