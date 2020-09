Esporte Atlético-GO anuncia empréstimo de lateral do Internacional Natanael, de 29 anos, vai disputar vaga na lateral esquerda com Nicolas e Luiz Henrique. Jogador assina até o final do Brasileirão

O Atlético-GO segue ativo no mercado para reforçar o elenco para disputas do Brasileirão e Copa do Brasil. Neste sábado (12), a equipe rubro-negra anunciou a contratação do lateral esquerdo Natanael, que tem vínculo ligado ao Internacional. O jogador de 29 anos assinou por empréstimo até o final da Série A, e disputará vaga com Nicolas (titular) e Luiz Henrique. Natanael é natur...