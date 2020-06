Esporte Atlético-GO anuncia contratação do técnico Vagner Mancini Treinador ainda não trabalhou em 2020 e o último clube dele foi o Atlético Mineiro, no segundo semestre de 2019

O Atlético-GO anunciou, nesta quinta-feira (25), a contratação do técnico Vagner Mancini para a sequência da temporada, em que terá disputa da Série A e da Copa do Brasil, além de esperar por alguma definição sobre a continuidade do Goianão. O treinador deve iniciar trabalho em julho e seu primeiro desafio deve ser torneio amistoso entre clubes goianienses. Esta é a pr...