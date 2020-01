Esporte Atlético-GO anuncia contratação de volante Edson Com passagens por Fluminense e Bahia, meio-campista defendeu a Ponte Preta em 2019

O volante Edson, de 28 anos, foi anunciado como a nona contratação do Atlético-GO para a temporada de 2020. O jogador disputou a última temporada pela Ponte Preta e chega para reforçar setor que perdeu peças no fim de 2019. Natural de Touros, no interior do Rio Grande do Norte, Edson iniciou a carreira no ABC-RN, de Natal, e passou pelo São Bernardo-SP, antes de che...