Esporte Atlético-GO anuncia contratação de centroavante que estava no São Bento Jogador vai suprir lacuna deixada por Pedro Raul, que não renovou com o Dragão e foi para o Botafogo

O Atlético-GO tem uma nova aposta para balançar as redes em 2020. É o atacante Zé Roberto, de 26 anos, anunciado pelo clube nesta segunda-feira (6). O jogador chega ao rubro-negro goiano com contrato por empréstimo até o fim do ano. Após o acesso para a Série A, o Atlético não conseguiu manter o atacante Pedro Raul. O clube tentou a renovação, mas o jogador, que tinha vínculo com clube português,...