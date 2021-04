Esporte Atlético-GO: antes do próximo treinador, auxiliar está de volta Eduardo Souza, que comandou o clube em ocasiões na temporada 2020, retorna ao clube

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, está no mercado à procura de um treinador. Mas, antes de trazê-lo, um profissional com experiência na casa está de volta ao CT do Dragão - o auxiliar técnico Eduardo Souza, de 40 anos, que havia se desligado do clube após a conquista do Goianão 2021, no início de março, alegando precisar de um tempo para tratar de problemas p...