Esporte Atlético-GO analisa técnicos para vaga de Vagner Mancini Diretoria rubro-negra busca um treinador com experiência na Série A, que se enquadre nas condições financeiras do clube e trabalhe em conjunto com a comissão permanente

Após a saída de Vagner Mancini, concretizada no fim da noite de domingo (11) - o técnico aceitou proposta do Corinthians -, o Atlético-GO está no mercado em busca de um substituto. No Dragão, o perfil do novo treinador é ter experiência na Série A, se enquadrar nas condições financeiras do clube, além de trabalhar em conjunto com a comissão permanente atleticana....