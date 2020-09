Esporte Atlético-GO amplia contrato com dupla de zaga Dragão estende vínculos com Gilvan e Oliveira

Aos poucos, o presidente do Atlético, Adson Batista, busca remontar o elenco e garantir jogadores à sequência dos próximos meses - na terça (22), os zagueiros Gilvan e Oliveira tiveram os vínculos contratuais estendidos. Gilvan ampliou para fevereiro de 2021 - período que coincide com o fim do calendário 2020 - e Oliveira, cujo contrato termina em dez...