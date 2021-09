Esporte Atlético-GO ajusta para conter pontos fortes do rival

O Atlético-GO espera tirar proveito no domingo (12), contra o Corinthians, das duas semanas abertas para treinos que teve, desde o empate de 0 a 0 com o Inter. A comissão técnica atleticana usou os dias livres na tentativa de acertar o posicionamento defensivo para anular pontos fortes do adversário, como as jogadas pelo alto, os chutes de fora da área e a bola parada...