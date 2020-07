Esporte Atlético-GO ajusta contratos às mudanças no calendário brasileiro Clube rubro-negro já contratou quatro reforços para a retomada da temporada após paralisação

Com as mudanças no calendário do futebol brasileiro causadas pela paralisação em função da pandemia do novo coronavírus, o Atlético-GO foi ao mercado e teve de mudar o jeito de firmar seus contratos com jogadores, o que será tendência entre as equipes que disputam os torneios nacionais. Até agora, o Dragão contratou quatro atletas para a disputa da Série A do Brasileiro...