Esporte Atlético-GO: Adson Batista afirma que Eduardo Barroca não fica para 2020 Presidente do clube disse que o treinador possui propostas e que vai buscar solução “que tire o melhor dos atletas do Atlético”

O presidente do Atlético, Adson Batista, afirmou após o acesso do Dragão à Série A que o treinador Eduardo Barroca não ficará no comando técnico da equipe rubro-negra em 2020. Ele deixa o Dragão após nove jogos, com 51,9% de aproveitamento. “O Barroca não vai ficar. Eu sei disso e ele sabe disso. O Barroca tem problemas particulares para serem resolvidos. Deu o me...