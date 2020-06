Esporte Atlético-GO adquire cabine de desinfecção para prevenção da Covid-19 O equipamento serve para fazer a assepsia de uniformes e outros materiais usados pelos atletas, como chuteiras, tênis, luvas (goleiros) e comissão técnica

O Atlético-GO tem uma nova ferramenta de prevenção e combate ao coronavírus. O Dragão adquiriu uma cabine de desinfecção para atletas, funcionários e comissão técnica do clube. Ela foi instalada nesta semana e ficará posicionada na entrada para os três gramados do CT do Dragão e, ao mesmo tempo, nas imediações das instalações internas do clube. O equipamento se...