Esporte Atlético-GO adotará rodízio para suportar sequência Para superar maratona de jogos, técnico Vágner Mancini terá de rodar o elenco para as próximas partidas

Desde a estreia na Série A do Brasileiro, o Atlético já disputou 14 partidas - onze pela elite nacional e três pela Copa do Brasil. O Dragão estreou no dia 12 de agosto - desde então, já se passaram 45 dias, marcados por trabalhos regenerativos, pouco tempo para treino de campo e viagens. Com elenco curto, jogadores já começam a apresentar sinais de desgaste físico. Ciente ...