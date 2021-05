Esporte Atlético-GO adota calma para definir novo treinador Dupla de auxiliares deve comandar time na partida contra o Liberad (PAR) na quarta (19), no Accioly

O Atlético-GO retorna ao mercado, mas sem pressa e com cautela, na procura por um treinador para o lugar de Jorginho, que pediu demissão neste sábado (15) por divergências de ideias e posturas com o presidente do clube, Adson Batista. Enquanto não define o substituto para o lugar de Jorginho, o dirigente atleticano definiu que a dupla de auxiliares técnicos do clube, Eduar...