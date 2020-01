Esporte Atlético-GO admite ter técnico interino até no Estadual Sem contratar técnico, clube rubro-negro inicia pré-temporada sob o comando do assistente Eduardo Souza, da comissão técnica permanente

Sem ainda ter contratado um profissional para comandar a equipe, o Atlético inicia, nesta quinta-feira (2), sua pré-temporada e pode iniciar também o Campeonato Goiano com o auxiliar técnico Eduardo Souza no comando do time. Depois de passar o mês de dezembro inteiro com o discurso de não ter pressa para definir um comandante, o clube já cogita iniciar o calendário de...