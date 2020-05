Esporte Atlético-GO adianta obras do Accioly, mas precisa de recursos para finalização Clube terá de obter pelo menos R$ 2 milhões para concluir projeto de iluminação

Nos últimos dias, o Atlético retomou as obras de ampliação da capacidade e reforma do sistema de iluminação do Estádio Antônio Accioly. Os serviços para ampliar o espaço para assentos da torcida e de fundação à instalação de oito postes das luminárias, atrás das arquibancadas, estão adiantados. Restará, então, a obtenção de recursos financeiros à instalação das lâmpadas nas torres para que o pr...