Esporte Atlético-GO adia reabertura do Antônio Accioly Clube divulgou que jogo contra o RB Bragantino seria no local, mas reestreia do estádio não tem mais data marcada

Na semana passada, o Atlético-GO usou as redes sociais para confirmar que, a partir de outubro, o Dragão voltaria a mandar jogos no Estádio Antônio Accioly - a reabertura seria domingo (11), diante do Red Bull Bragantino-SP. Nesta segunda-feira (5), o presidente do Atlético, Adson Batista, comunicou que a reabertura terá de ser adiada porque há ajustes a serem realizados. O dirige...