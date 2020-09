Esporte Atlético-GO acerta retorno de Zé Roberto para lugar de Renato Kayzer Atacante, que teve rápida passagem pelo Dragão, assina contrata por três temporadas

Após oito meses e passagem por três clubes nesse período, o atacante Zé Roberto está de volta ao Atlético GO. O anúncio da contratação foi feito pelo presidente do clube, Adson Batista, que usou a conta no Twitter pra anunciar o acerto com o jogador. Zé Roberto tem 27 anos e, no início do ano, atuou pelo Atlético em só um jogo do Estadual, na vitória de 2:a 0 sobr...