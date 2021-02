Esporte Atlético-GO acerta retorno de volante para 2021 Nathan Silva volta ao clube rubro-negro após jogar última temporada pelo Coritiba

O Atlético-GO acertou a contratação do volante Nathan Silva, de 23 anos, por empréstimo até o fim de 2021. O jogador retorna ao Dragão após disputar a última temporada pelo Coritiba. No clube rubro-negro, Nathan Silva disputou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, na campanha que rendeu acesso à elite do futebol nacional. Com vínculo junto ao Atlético...