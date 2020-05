Esporte Atlético-GO acerta redução de salários e presidente propõe desafio ao elenco Redução será de 33%, mas Adson Batista promete devolver a diferença caso o Dragão se mantenha na Série A no final da temporada

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, definiu com o elenco o acordo para redução salarial enquanto durar o período de paralisação do futebol regional e nacional. Os atletas terão redução salarial de 33%, mas Adson Batista propôs uma espécie de desafio ao elenco - se o clube conseguir a permanência na Série A do Brasileiro, a diferença será devolvida aos jogador...