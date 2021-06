Esporte Atlético-GO acerta contratação de lateral esquerdo para sequência da temporada Jogador chega por empréstimo da Ferroviária-SP para a disputa da Série A

O Atlético acertou a contratação do lateral esquerdo Arthur Henrique, de 27 anos e que é vinculado à Ferroviária, de Araraquara . O jogador chegará ao Dragão, segundo o presidente do clube, Adson Batista, por empréstimo até o final do ano. Ano passado, durante a formação do elenco à disputa da Série A, Arthur Henrique estava na pauta atleticana, mas a negociação não ev...