Esporte Atlético-GO acerta contratação de jogador revelado no Santos Matheus Oliveira chega com vínculo até o final da temporada 2021, com possibilidade de renovação por mais um ano

O Atlético-GO continua se reforçando com jogadores mais jovens para a disputa da temporada 2021. O Dragão acertou a contratação do meia Matheus Oliveira, de 23 anos, que estava no Brasil, de Pelotas-RS. Canhoto, o atleta foi revelado na base do Santos, no qual ficou de 2013 a 2017. Depois, rodou por clubes do interior paulista até chegar ao futebol gaúcho. O jogador chega ...