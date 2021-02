Esporte Atlético-GO acerta contratação de atacante do CRB Jogador já está em Goiânia e deve ter contrato até o fim de 2021

O Atlético-GO está concretizando a contratação de mais um jogador para a temporada 2021: o atacante Pablo Dyego, de 26 anos, formado na base do Fluminense e que esteve, por último, no CRB-AL. O jogador disputou a Série B pelo clube alagoano e chega com aval do técnico Marcelo Cabo, que dirigiu a equipe até novembro do ano passado. Pablo Dyego já está em Goiânia e pass...