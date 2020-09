Esporte Atlético-GO acerta com meia-atacante Wellington Rato Jogador estava no Ferroviário-CE, que disputa a Série C. No ano, disputou 27 jogos e marcou sete gols

O Atlético-GO acertou a contratação do meia-atacante Wellington Rato, de 28 anos. O jogador estava no Ferroviário-CE, que disputa a Série C do Brasileiro. Suspenso, ele não atuou diante da Imperatriz, neste sábado (26), na vitória do time cearense por 2 a 1. Nesta temporada, Wellington Rato fez sete gols 27 jogos. Ele trabalhou, no Ferroviário, com Anders...