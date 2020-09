Esporte Atlético-GO acerta com lateral Arnaldo, ex-Botafogo e que vem do Avaí Diretoria atleticana havia prometido a contratação de um lateral direito para reforçar o setor que conta com Dudu como titular

O lateral direito Arnaldo, de 28 anos, é o mais novo contratado do Atlético-GO à sequência da Série A do Brasileiro. Arnaldo estava no Avaí-SC, na disputa da Série B nacional. Nos últimos cinco dias, é o terceiro jogador que a direção atleticana acerta pra sequência da temporada. Antes de Arnaldo, o Dragão contratou o atacante Zé Roberto, de 27 anos e que ...