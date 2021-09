Esporte Atlético-GO acerta com Jefferson, do Goiás, por três anos de contrato Lateral deve ser o último reforço do Dragão para fechar a temporada 2021. Na negociação, o Goiás levará o volante André, de 21 anos, que pouco atuou pelo rubro-negro

O Atlético-GO está concretizando a contratação do lateral esquerdo Jefferson, de 24 anos e que está sem espaço no Goiás. Entre as partes, está tudo acertado, mas o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, prefere dizer que o negócio "está bem encaminhado" porque faltam "alguns detalhes" para a oficialização. O contrato será de três anos. Jefferson pode ser o últi...