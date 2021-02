Esporte Atlético-GO abre quartas da Copa Verde contra Brasiliense Dragão vai enfrentar rival com time formado por jogadores do sub-20 e outros que não estão sendo aproveitados no time principal

Envolvido em três competições de 2020 - Série A, Goianão e Copa Verde - e com jogos decisivos em todas, o Atlético-GO vai iniciar, na noite desta quinta-feira (4), a disputa por uma vaga vaga à semifinal do torneio regional, em que é estreante. O Dragão disputa a passagem à fase seguinte diante do Brasiliense, a partir das 19 horas, no Estádio Antônio Accioly.Depoi...