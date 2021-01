Esporte Atlético-GO abre 2021 com empate com o Vasco no Accioly Dragão se mantém na faixa de classificação à Sul-Americana e time vascaíno deixa zona de rebaixamento

Em seu primeiro jogo de 2021, o Atlético-GO ficou no empate sem gols com o Vasco, na noite desta quinta-feira (7), no estádio Antônio Accioly, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ponto somado mantém o Dragão, agora com 35 pontos, na faixa de classificação da Sul-Americana. O ponto também tira o Vasco, que teve a estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, da zon...