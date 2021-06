Esporte Atlético-GO é premiado por jogo ofensivo em vitória sobre Fluminense Atlético-GO melhor no 2º tempo, pressiona o Fluminense e consegue vitória com gol de cabeça do zagueiro Nathan Silva, que jogará com o irmão

O Atlético-GO foi insistente, novamente desperdiçou boas chances de gol no segundo tempo, mas acabou premiado pelo cabeceio certeiro do zagueiro Nathan Silva, de 24 anos, aos 34 minutos do segundo tempo. Assim, o Dragão volta a vencer na Série A do Brasileiro e o resultado positivo conquistado sobre o até então invicto, o Fluminense, na noite desta quarta-feira (23), no Estádi...