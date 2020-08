Esporte Atlético-GO é goleado pelo Inter no Beira-Rio Equipe goiana, em seu primeiro jogo fora de casa, sofre derrota por 3 a 0 com todos os gols marcados no segundo tempo. Rubro-negro fez um bom primeiro tempo, mas não suportou a pressão na segunda etapa

A Série A do Brasileiro costuma ensinar lições às equipes participantes. Uma delas é que, em qualquer jogo, o vacilo custa caro. Pela segunda vez, é castigado pelos erros e por não saber tirar proveito das situações. Dessa forma, a experiência diante do Inter, no Estádio da Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (19), se deu em forma de goleada - 3 a 0, após sofrer os ...