Esporte Atlético-GO é goleado pelo Fluminense no Brasileiro sub-20 Em duas rodadas, os juniores do Dragão empataram em casa com o Palmeiras (1 a 1, na estreia) e perderam do Fluminense

O Atlético-GO foi goleado pelo Fluminense, por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (30), em jogo disputado no Estádio das Laranjeiras e válido pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro Sub-20. O Dragão não resistiu ao poderio ofensivo do Tricolor, com destaques para os atacantes Miguel Vinícius, autor de dois gols, e Gabryel Martins, que fez o outro gol da e...