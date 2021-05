Esporte Atlético-GO é goleado e segue sem pontuar no Brasileiro Feminino A-2 Time rubro-negro perdeu para o Criciúma por 3 a 0 e cai para a última colocação do Grupo D da competição nacional

O Atlético-GO foi goleado, novamente, no Campeonato Brasileiro Feminino A-2 e segue sem pontuar na competição nacional. Neste domingo (30), o time rubro-negro foi superado pelo Criciúma, por 3 a 0, no CT do Dragão - Gege, Shayane e Letícia marcaram os gols do triunfo do time catarinense. O embate válido pela 3ª rodada do Grupo D foi entre os dois últimos colocados ...