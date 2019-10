Esporte Atlético faz promoção de ingresso e faz desafio ao torcedor Dragão tem 49 pontos, na 3ª colocação da Série B. Se perder para o América-MG e o Coritiba ganhar do Operário-PR, o Dragão deixa a faixa de classificação à Série A

O Atlético baixou o preço do ingresso para a partida de sexta-feira (25), contra o América-MG, no Estádio Antônio Accioly, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão, que corre o risco de deixar o G4, cobrará 20 reais do torcedor, que poderá pagar meia se apresentar duas apostas da Timemania com o clube marcado como time do coração. A direção do clu...